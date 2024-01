Les Assises d’Open Data France Rencontre en ligne Paris, mercredi 7 février 2024.

Les Assises d’Open Data France La feuille de route actuelle d’OpenDataFrance arrive à son terme fin 2023. Après dix ans d’existence, la période apparaît propice à un exercice de redéfinition, voire de réinvention, d’OpenDataFrance Mercredi 7 février, 17h00 Rencontre en ligne sur inscription

Début : 2024-02-07T17:00:00+01:00 – 2024-02-07T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T17:00:00+01:00 – 2024-02-07T19:00:00+01:00

De décembre 2023 à avril 2024, une série de consultations et d’événements sont organisés afin de proposer plusieurs scenarii de stratégies et de feuilles de route au conseil d’administration de l’association.

Consulter l’écosystème sur la vision, les attentes, les propositions des différentes parties prenantes est central dans le processus de redéfinition d’OpenDataFrance.

Ainsi, toutes les personnes intéressées par l’avenir d’OpenDataFrance sont conviées au lancement des Assises d’OpenDataFrance le mercredi 7 février de 17h à 19h. Des experts de l’open data, des élus, des agents et des financeurs de l’association viendront exposer leur point de vue et vous serez invités à donner VOTRE avis. Le plateau sera dévoilé quelques jours avant l’événement et nous vous enverrons le lien de connexion par mail la veille et le matin de l’événement

Rencontre en ligne 08 passage Brulon Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appBEzPRc3RKUbfUl/shrrXjaBHuIEJCjZx?uuid=71966e66-b9e8-46c0-9c02-6c0d02d668d2 »}]

