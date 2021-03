Blagnac Medialudo Blagnac Blagnac [Rencontre en ligne] Amour, corps et société Medialudo Blagnac Blagnac Catégorie d’évènement: Blagnac

Conversation entre Jean-Louis Tripp, artiste-auteur de la bande-dessinée Extases, et Sylvie Chaperon, enseignante-chercheuse en histoire contemporaine à l’université Jean Jaurès à Toulouse un partenariat entre Odyssud, dans le cadre de l’exposition Régis Loisel : Rétrospective dessinée (prolongée jusqu’à visibilité du public), et le Quai des Savoirs, dans le cadre de la programmation associée à l’exposition [_De l’amour_](https://www.quaidessavoirs.fr/de_lamour). ⇒ En collaboration avec le Quai des Savoirs, dans le cadre de la programmation associée à l’exposition De l’amour. **Médialudo de Blagnac,**

**retransmis en direct sur la page** [**Facebook**](https://www.facebook.com/odyssudspectacles/) **d’Odyssud**

**Jeudi 11 mars 19h**

https://www.facebook.com/odyssudspectacles

