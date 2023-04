Rencontre : en l’absence de Vassili Grossman musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mardi 06 juin 2023

de 19h00 à 20h00

Jérôme Ferrari rend hommage à l'écrivain Vassili Grossman Vie et destin, roman immense de Vassili Grossman qui fut censuré par le régime soviétique et ne parut qu'après sa mort, décrit la guerre et les totalitarismes qui fracassèrent le XXe siècle. Avec une humanité saisissante, Grossman raconte le siège de Stalingrad, qu'il couvrit comme journaliste d'août 1942 à janvier 1943, et les camps d'extermination, qu'il découvrit lorsqu'il entra avec l'armée rouge dans ceux de Majdanek et Treblinka à peine libérés, en juillet 1944. Le roman dit aussi beaucoup de la vie et du destin de son auteur à travers son double littéraire, Victor Strum, aux prises avec les purges soviétiques et l'antisémitisme d'État, et dont la mère, comme celle de l'écrivain, fut déportée et assassinée par les nazis. Lauréat en 2012 du prix Goncourt pour Le sermon sur la chute de Rome (Actes Sud), l'écrivain et professeur de philosophie Jérôme Ferrari rend hommage à un auteur et à une œuvre « d'une humanité absolue ».

