Rencontre en images et contes avec le peuple Inuit : conférence et diner Saint-Brisson-sur-Loire

2021-11-20 17:30:00 – 2021-11-20

Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

8 EUR Céline Espardallier a vécu parmi ces habitants des rives de l’Arctique, notamment au nord du Groenland, parle leur langue. Elle présentera la culture Inuit à travers des thématiques emblématiques : milieu naturel, ville et habitat, chasse et pêche, vêtements, ressources économiques, réchauffement climatique, art et transmission…, chacune illustrée d’images projetées en diaporama et accompagnées d’un conte traditionnel. Cette conférence mettra en évidence les liens existants entre culture ancestrale et vie moderne, entre tradition et adaptation. Cette conférence sera précédée de la présentation d’un court-métrage , “Racines de glace”, qui a reçu le “Glaçon d’or” du Festival des nuits polaires.

Entrée conférence-spectacle seule (durée 1h30) : 8 €. Diner possible sur réservation : 25€

L’APS (Association Art Patrimoine et Société) organise une conférence-spectacle le samedi 20 novembre 2021 à 17h30 à Espace Séguier de Saint-Brisson-sur-Loire. Cette soirée est intitulée “Rencontre en images avec le peuple Inuit”, présentée par Céline Espardallier, une spécialiste des Inuit.

