du mercredi 2 mars au mercredi 16 mars à MLC

Afin d’engager la causerie, des enregistrements sont envoyés avant, si vous pensez venir à la causerie et que vous ne faites pas partie des « habitué.e.s », n’hésitez pas à demander les infos par retour de mail [pregomp.asambles@live.fr](mailto:pregomp.asambles@live.fr)

gratuit, ouvert à tous

Causerie animée par Lionel Ollivier. MLC 36 rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère

2022-03-02T20:00:00 2022-03-02T21:30:00;2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T21:30:00

