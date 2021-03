Moëlan-sur-Mer En linenn , En ligne Moëlan-sur-Mer EN LIGNE : Rencontre en breton L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Catégorie d’évènement: Moëlan-sur-Mer

L’Ellipse, le mercredi 3 mars à 20:00

Soirée d’échanges en breton, l’occasion de parfaire son vocabulaire, discuter avec de nouvelles personnes,…

Quelques petits exercices à télécharger et à faire avant pour vous mettre en jambes !

[https://www.swisstransfer.com/d/9196f40a-aadb-49f4-b4d6-e2ca9e92bc2a](https://www.swisstransfer.com/d/9196f40a-aadb-49f4-b4d6-e2ca9e92bc2a) Lien pour participer à la rencontre : [https://meet.jit.si/KaozeadennPregompAsambles](https://meet.jit.si/KaozeadennPregompAsambles)

gratuit

Nozvezh eskemm e brezhoneg, dre internet L’Ellipse Rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Kervaziou

2021-03-03T20:00:00 2021-03-03T21:30:00

