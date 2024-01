Rencontre en bibliothèque avec Nancy Huston, à l’occasion du Festival du livre de Paris Bibliothèque Robert Sabatier Paris, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Le Festival du livre de Paris et la bibliothèque Robert Sabatier sont ravis de vous inviter à rencontrer Nancy Huston à l’occasion de la parution de son nouveau roman : « Francia », chez Actes Sud.

Quelques mots pour une première découverte de Francia, de Nancy Huston (Actes Sud) :

Le Bois de Boulogne, lieu

emblématique de Paris, est aussi le théâtre d’une réalité parfois plus sombre

dans lequel Francia, une transsexuelle colombienne, exerce son activité de

travailleuse du sexe. Bien qu’éloignée de sa contrée d’origine et devant

subvenir aux besoins de sa famille, Francia fait preuve d’une grande résilience

et de solidarité envers ses collègues, solidarité nécessaire dans ces milieux,

marqués par la violence et la stigmatisation. Par le récit d’une de ses

journées et la rencontre de dix-sept de ses clients, l’autrice explore les

défis auxquels ces femmes sont soumises dévoilant leurs combats incessants

contre les obstacles personnels, sociaux et légaux de leur profession.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris

Festival du Livre de Paris logo du festival du livre de paris