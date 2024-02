Rencontre en 3 temps, en 3 lieux avec la Lloba et les tout-petits Labège Labège, mercredi 20 mars 2024.

Rencontre en 3 temps, en 3 lieux avec la Lloba et les tout-petits « Avec toi c’est par là » installation chorégraphique et performance in situ par Laurence Leyrolles dans 3 lieux : la crèche l’Envolée, La Passerelle et la Maison Salvan. Mercredi 20 mars, 10h30, 15h30, 17h00 Labège Gratuit – réservation obligatoire

Début : 2024-03-20T10:30:00+01:00 – 2024-03-20T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T17:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:30:00+01:00

« Avec toi c’est par là » : installation chorégraphique et performance in situ.

Rencontre en 3 temps, en 3 lieux avec la Lloba et les tout-petits.

La Maison Salvan, la Passerelle-médiathèque et la crèche l’Envolée s’associent pour envisager une espérimentation pour une journée dédiée à la petit enfance, conduite par la chorégraphe Laurence Leyrolles de la Cie La Lloba.

Au programme, 3 rendez-vous de 20 à 30 minutes dans chaque lieu :

– 10 h 30 à la crèche l’Envolée (réservé aux enfants de la crèche, leurs parents et les professionnels).

– 15 h 30 à la Passerelle-médiathèque (sur inscription, pour les familles avec enfants de 18 mois à 3 ans)

– 17 h à la Maison Salvan (sur inscription, pour les familles avec enfants de 18 mois à 3 ans)

Labège place barthélémy, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

Labège Maison Salvan

Mairie de Labège ; Laurence Leyrolles