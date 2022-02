Rencontre Emploi/métiers de la forêt Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2022, Paris.

Rencontre Emploi/métiers de la forêt

du mardi 1 mars au jeudi 3 mars à Paris Expo Porte de Versailles

La filière forêt bois représente plus de 400 000 emplois en France. Non délocalisables, ce sont des emplois à forte valeur ajoutée dans une filière porteuse de solutions face au changement climatique. ### Venez découvrir les métiers de la forêt et leur formation au contact d’un professionnel **Rendez-vous sur le stand de la filière forêt-bois (Hall 4 – Allée B – Stand 52) les mardi 1er et jeudi 3 mars de 14h à 18h** pour parler métiers de la forêt et du bois et formation avec un professionnel. Cette animation est proposée par la FNEDT, Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires. Acteurs essentiels des travaux et services dans les territoires, les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers innovent pour renforcer la compétitivité des activités agricoles, forestières et rurales.

Entrée libre

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00