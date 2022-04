[Rencontre] Ella Balaert Pôle culturel de Pontorson (médiathèque,école de musique et salle) Pontorson Catégories d’évènement: Manche

Pontorson

[Rencontre] Ella Balaert Pôle culturel de Pontorson (médiathèque,école de musique et salle), 29 avril 2022, Pontorson. [Rencontre] Ella Balaert

Pôle culturel de Pontorson (médiathèque, école de musique et salle), le vendredi 29 avril à 17:30 Gratuit, entrée libre. Tout public.

La bibliothèque de Pontorson et la librairie « La Salicorne et le Rhinocéros », en partenariat avec le collège Georges Brassens, accueille Ella Balaert, auteur de Le Contrat. Pôle culturel de Pontorson (médiathèque,école de musique et salle) Allée de Tombelaine 50170 Pontorson Pontorson Pontorson Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T17:30:00 2022-04-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Pontorson Autres Lieu Pôle culturel de Pontorson (médiathèque,école de musique et salle) Adresse Allée de Tombelaine 50170 Pontorson Ville Pontorson lieuville Pôle culturel de Pontorson (médiathèque,école de musique et salle) Pontorson Departement Manche

Pôle culturel de Pontorson (médiathèque,école de musique et salle) Pontorson Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontorson/

[Rencontre] Ella Balaert Pôle culturel de Pontorson (médiathèque,école de musique et salle) 2022-04-29 was last modified: by [Rencontre] Ella Balaert Pôle culturel de Pontorson (médiathèque,école de musique et salle) Pôle culturel de Pontorson (médiathèque,école de musique et salle) 29 avril 2022 école de musique et salle) Pontorson Pôle culturel de Pontorson (médiathèque Pontorson

Pontorson Manche