Rencontre Elena Piacentini

Rencontre Elena Piacentini, 22 juin 2022, . Rencontre Elena Piacentini

2022-06-22 – 2022-06-22 Elena Piacentini pour » Les Silences d’Ogliano » chez Actes Sud.

Un roman intemporel aux allures de tragédie antique qui se pose sur un village imaginaire du sud.

Quelques jours d’un été où plane l’ombre d’Antigone, les personnages, hantés par leurs secrets, se confessent pour alléger leurs âmes. Elena Piacentini pour » Les Silences d’Ogliano » chez Actes Sud.

Un roman intemporel aux allures de tragédie antique qui se pose sur un village imaginaire du sud.

Quelques jours d’un été où plane l’ombre d’Antigone, les personnages, hantés par leurs secrets, se confessent pour alléger leurs âmes. +33 5 53 74 44 80 Elena Piacentini pour » Les Silences d’Ogliano » chez Actes Sud.

Un roman intemporel aux allures de tragédie antique qui se pose sur un village imaginaire du sud.

Quelques jours d’un été où plane l’ombre d’Antigone, les personnages, hantés par leurs secrets, se confessent pour alléger leurs âmes. Librairie Montaigne dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville