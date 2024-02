RENCONTRE ÉDITEUR- ÉDITION DU PETIT POIS Béziers, samedi 23 mars 2024.

Les éditions Petit Pois, indépendantes et artisanales, publient depuis bientôt 15 ans des recueils de poésie contemporaine, avec un catalogue d’écritures variées. Auditorium. Ados/Adultes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:00:00

fin : 2024-03-23

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

