Rencontre : Éditer la recherche en sciences humaines et sociales Le Comptoir Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 16 novembre 2023

de 18h30 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Le journal AOC s’associe à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme pour présenter en avant-première une sélection d’ouvrages en sciences humaines et sociales à paraître au 1er trimestre 2024.

Cette rencontre, adressée en priorité aux libraires, bibliothécaires

et professionnels du livre, sera l’occasion de découvrir la richesse des

connaissances produites par les universités et organismes de recherche,

et de rencontrer, dans des conditions privilégiées, leurs auteurs et autrices, éditeurs et éditrices.

La soirée sera animée par Sylvain Bourmeau, journaliste, directeur d’AOC et producteur à France Culture,

qui présentera une sélection de 10 ouvrages. La sélection, à découvrir

le jour de l’événement, sera représentative de la diversité des

disciplines, approches et thèmes abordés par les sciences humaines et

sociales.

La présentation sera suivie d’un cocktail.

AOC

AOC est un quotidien d’idées en ligne créé en 2018.

AOC est un journal d’auteurs, conçu par des journalistes et écrit par

des chercheurs, des écrivains, des intellectuels, des artistes et… des

journalistes.

AOC a été pensé comme un micro-média exigeant. Unique média

intellectuel généraliste en France, AOC renoue avec un esprit

encyclopédiste.

AOC publie trois articles par jour du lundi au vendredi : une

Analyse, une Opinion, une Critique. Le samedi un grand Entretien. Le

dimanche : une Fiction.

AOC est accessible à tous pour la lecture d’un article gratuit par

mois, moyennant la création d’un compte lecteur. L’intégralité des

articles est accessible pour ses abonnés.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 750006 Paris

FMSH Éditer la recherche en sciences humaines et sociales