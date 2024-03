Rencontre « Écrire, lire, parler et chanter contre la haine » Hotel de Ville Nancy, vendredi 22 mars 2024.

Rencontre « Écrire, lire, parler et chanter contre la haine » lectures, table ronde, chants et musique contre la haine, autour d’artistes et d’intervenants associatifs et institutionnels. Vendredi 22 mars, 18h00 Hotel de Ville

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, la Licra Nancy et ses partenaires, Caaan et Ville de Nancy, invitent à des lectures, table ronde, chants et musique contre la haine, autour d’artistes et d’intervenants associatifs et institutionnels.

Le but est de nous rassembler autour de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. À l’issue de l’événement, autour du verre de l’amitié, les personnes présentes seront invitées à laisser un message, un texte, un espoir, un dessin sur le sujet sur des feuilles mises à disposition.

Hotel de Ville Place Stanislas Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est

LICRA