Rencontre ECHO avec Christian Grataloup Station Ausone Bordeaux, mercredi 7 février 2024.

Rencontre ECHO avec Christian Grataloup Rencontrez Christian Grataloup, géohistorien, autour de son dernier livre « Géohistoire. Une autre histoire des humains sur la Terre. » aux éditions Les Arènes. Mercredi 7 février, 18h00 Station Ausone Entrée gratuite et libre d’accès selon les places disponibles

Début : 2024-02-07T18:00:00+01:00 – 2024-02-07T19:00:00+01:00

Rencontrez Christian Grataloup, géohistorien et ancien professeur à l’Université Paris VII et à Sciences Po Paris, autour de son dernier livre « Géohistoire. Une autre histoire des humains sur la Terre. » aux éditions Les Arènes.

Du peuplement de l’Australie et de l’Amérique par Homo sapiens jusqu’à la chute de l’URSS en passant par les domestications néolithiques et l’addiction au carbone, une histoire des humains, de leur diffusion sur l’ensemble de la Terre, de leur fractionnement en différentes sociétés et des interactions qui ont peu à peu tissé le monde tel qu’il est aujourd’hui. ©Electre 2024

Et si la meilleure façon de raconter l’histoire du monde, c’était de commencer par sa géographie ?

En mobilisant la géologie, l’anthropologie, la climatologie, la démographie, la génétique ou encore l’économie, Christian Grataloup dessine dans ce livre lumineux et pionnier une autre histoire des sociétés humaines.

En confrontant toutes ces disciplines à nos connaissances historiques, il raconte pourquoi et comment les civilisations sont apparues sur la Terre, se sont développées ou ont parfois disparu. Une histoire qui est aussi humaine qu’environnementale. Une histoire globale. Une géohistoire.

Station Ausone 8 rue de la vieille tour, bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

conférence géohistoire