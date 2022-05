Rencontre / Echanges : “Vous, vos enfants et les jeux vidéo” Labruguière Labruguière Catégories d’évènement: Labruguière

Tarn

Rencontre / Echanges : “Vous, vos enfants et les jeux vidéo” Labruguière, 10 mai 2022, Labruguière. Rencontre / Echanges : “Vous, vos enfants et les jeux vidéo” MJC Labruguière 1 avenue Victor Avérous Labruguière

2022-05-10 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-10 19:30:00 19:30:00 MJC Labruguière 1 avenue Victor Avérous

Labruguière Tarn Labruguière Vous, vos enfants et les jeux vidéo.

Voici le thème du prochain rendez-vous.

Une heure pour échanger, discuter, partager et avoir envie de mieux comprendre les sujets qui concernent les familles d’aujourd’hui. mjclabruguieremultimedia@gmail.com +33 5 63 73 33 50 http://www.mjclabruguiere.fr/ MJC Labruguière 1 avenue Victor Avérous Labruguière

dernière mise à jour : 2022-04-21 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet

Détails Catégories d’évènement: Labruguière, Tarn Autres Lieu Labruguière Adresse MJC Labruguière 1 avenue Victor Avérous Ville Labruguière lieuville MJC Labruguière 1 avenue Victor Avérous Labruguière Departement Tarn

Labruguière Labruguière Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labruguiere/

Rencontre / Echanges : “Vous, vos enfants et les jeux vidéo” Labruguière 2022-05-10 was last modified: by Rencontre / Echanges : “Vous, vos enfants et les jeux vidéo” Labruguière Labruguière 10 mai 2022 Labruguière Tarn

Labruguière Tarn