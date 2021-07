Grigny Centre de la vie sociale Grigny, Métropole de Lyon Rencontre-échange sur le repositionnement des œuvres d’art « les Carpes » avec le cabinet Made In Centre de la vie sociale Grigny Catégories d’évènement: Grigny

Métropole de Lyon

Rencontre-échange sur le repositionnement des œuvres d’art « les Carpes » avec le cabinet Made In Centre de la vie sociale, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Grigny. Rencontre-échange sur le repositionnement des œuvres d’art « les Carpes » avec le cabinet Made In

Centre de la vie sociale, le samedi 18 septembre à 14:30

**Patrimoine pour tous, Ensemble faisons vivre le patrimoine** Vous découvrirez à l’occasion de ces Journées la richesse et la spécificité du patrimoine Grignois, à travers des actions de valorisation et de préservation permettant à chacun d’entre nous de se l’approprier et de le transmettre. Les Journées européennes du patrimoine seront aussi l’occasion de lancer la première initiative de l’anniversaire des 50 ans du grand ensemble de la Grande Borne, labellisé Architecture Contemporaine Remarquable depuis 2008 : réflexion sur le repositionnement des oeuvres « les Carpes » dont le quartier du même nom a fait partie du programme de démolition dans le cadre de la première rénovation urbaine et bilan sur les résidentialisations.

Renseignements auprès de la Mission d’Histoire locale et du Patrimoine (06 27 71 52 31 ou 06 46 77 13 22 ou elisabeth.de-roland@grigny91.fr)

Réflexion sur le repositionnement des oeuvres « les Carpes » Centre de la vie sociale 9 rue de la Plaine 91350 Grigny Grigny Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Grigny, Métropole de Lyon Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre de la vie sociale Adresse 9 rue de la Plaine 91350 Grigny Ville Grigny lieuville Centre de la vie sociale Grigny