Rencontre échange entre parents: Le danger des réseaux sociaux et le cyberharcèlement Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Paris

Rencontre échange entre parents: Le danger des réseaux sociaux et le cyberharcèlement Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 27 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 27 janvier 2022

de 17h00 à 19h00

gratuit

QUESTIONS D’ÉDUCATION À L’ADOLESCENCE Mieux comprendre les conduites à risques à l’adolescence et réfléchir à son positionnement de parents Questionnements, échanges, partages, piste de solutions, approches éducatives bienveillantes pour nos enfants, tel sera l’enjeu de cette rencontre en présence d’Olivier Viot , expert en usages numériques. La présence invasive des écrans et la multiplication des médias sociaux dans nos vies nous interrogent. Quels en sont les impacts dans nos vies familiales, relations sociales et apprentissages ? Quels impacts sur nos pensées et notre vision du monde ? A la lumière des usages numériques de notre jeunesse, comment pouvons-nous les prémunir de leurs excès ? L’idée est de savoir se positionner et reprendre la maîtrise des outils. Trouver la tempérance entre un discours alarmiste et une idéalisation de ces nouveaux objets. L’interaction entre Humain sera notre seul rempart contre les excès des mondes numériques. Chacun a besoin de se reconnecter à soi et nos jeunes en construction ont besoin de repères. Jeudi 27 janvier de 17h à 19h Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 TER boulevard de Port Royal Paris 75005 Contact : 01 56 81 10 70 bibliothèque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-rainer-maria-rilke-1672 https://www.facebook.com/bibliothequerilke Date complète :

Bibliothèque Rainer Maria Rilke Adresse 88 TER boulevard de Port Royal Ville Paris