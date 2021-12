Bourg-Madame Médiathèque Bourg-Madame Bourg-Madame, Pyrénées-Orientales Rencontre échange avec l’autrice Sabine Kaldaras Jeulin Médiathèque Bourg-Madame Bourg-Madame Catégories d’évènement: Bourg-Madame

Médiathèque Bourg-Madame, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30

Temps d’échanges autour de l’écriture, animé par Sabine Kaldaras Jeulin, qui présentera sa trilogie, ainsi que ses démarches pour l’écriture et l’édition… Quelques conseils, et pourquoi pas quelques exercices viendront ponctuer l’événement pour que les participants, à l’issue de cette rencontre, ose se lancer dans l’écriture de leur histoire… N’oubliez pas vos papiers et crayons !! Temps de dédicaces prévu.

Rencontre et échanges avec Sabine Kaldaras Jeulin, son oeuvre, et ses conseils pour se lancer dans l'écriture
Médiathèque Bourg-Madame
Place de Catalogne 66760 Bourg-Madame

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T12:00:00

