Vosges ‘Déraillée’ est un récit autobiographie de Jo Mouk dessiné par Julien Rodriguez. Pénélope Renard souffre d’une dépression pour partie liée à ses addictions et se rend aux urgences psychiatriques où va débuter une sorte d’incarcération au cours de laquelle elle tient son journal de l’HP-Kistan. Commence une chronique d’une épreuve peu documentée, celle de la solitude d’une patiente face à un dispositif médical incapable de l’aider et le récit du parcours de soin comme parcours du combattant.

Pour tout public et public concerné. Venez échanger autour de la question des addictions et du parcours de soin. +33 3 29 56 16 71 http://librairieleneuf.fr/ Librairie Le Neuf 5 Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges

