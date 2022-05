RENCONTRE DU LIVRE SUR LA PLACE – DAVID FOENKINOS Nancy, 12 mai 2022, Nancy.

RENCONTRE DU LIVRE SUR LA PLACE – DAVID FOENKINOS Nancy

2022-05-12

Nancy Meurthe-et-Moselle

Prix Renaudot et Goncourt des lycéens à 40 ans pour Charlotte(Gallimard) -texte inspiré de la vie d’une jeune artiste juive allemande morte pendant la guerre à 26 ans- David Foenkinos a publié sept romans avant de connaître le succès en 2014. C’est Gallimard qui publie son premier roman Inversion de l’idiotie : de l’influence de deux Polonais. “Mon premier roman, c’était pile il y a vingt ans, en 2002 : il a été refusé partout, sauf chez Gallimard. C’était la dernière réponse que j’attendais, je n’y croyais plus.”

17 romans plus tard, des textes pour la jeunesse et le théâtre et un film réalisé (La délicatesse), l’écrivain à succès, traduit dans plus de quarante pays, ne change pas : sensible, drôle, tendre, parfois tragique et mélancolique, il continue à travers son écriture d’explorer l’existence, puisant dans sa vie et dans celles des autres.

Dans Numéro deux (Gallimard, janvier 2022), il raconte l’histoire de Martin Hill, le garçon écarté à la dernière minute du casting de Harry Potter. En 1999, des centaines d’enfants sont auditionnés pour trouver le jeune acteur qui interprétera le héros de la célèbre saga. “Finalement, il n’en resta plus que deux. Ce roman raconte l’histoire de celui qui n’a pas été choisi”. Une histoire de reconstruction qui fait écho à tant de vies.

Nancy

