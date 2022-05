Rencontre du collectif Acclimat’action Halle des Douves, 4 mai 2022, Bordeaux.

Rencontre du collectif Acclimat’action

Halle des Douves, le mercredi 4 mai à 14:00

Depuis 2020, le collectif Acclimat’action réunit des associations, des centres sociaux et des chercheurs de la métropole bordelaise et de Gironde pour agir sur l’urgence sociale et climatique au travers de l’accès à l’alimentation. Pour échanger sur leurs avancées /perspectives et passer un moment convivial, les membres du collectif vous donnent rendez vous le **4 mai de 14h à 18h**, à la grande salle des étoiles de la Halle des Douves (Bordeaux, quartier des Capucins). Au Programme : 14h Présentation du collectif Acclimat’action 14h30 Foire aux expérimentations locales de la table au quartier 15h30 Table ronde : Quelle place réelle pour les habitants dans une démocratie alimentaire ? avec le témoignage de l’association Au Maquis (Expérience du Comité Local de l’Alimentation) et du Conseil National de l’Alimentation (expérience du panel citoyen précarité alimentaire) 17h pot convivial **Toute l’après midi: Table de livres + Espace lecture/jeux pour les enfants**

Gratuit, sur inscription

Venez participer à la rencontre du collectif d’Acclimat’action pour échanger autour de ses avancées et perspectives !

Halle des Douves 4 rue des Douves, 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



