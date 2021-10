Bordeaux Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Rencontre du CCGAD Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La prochaine rencontre du CCGAD aura lieu le **jeudi 7 octobre 2021** de 9h30 à 12h30 à Bordeaux. **Au programme :** * Présentation d’une initiative inspirante du territoire * Retours sur l’évaluation du CCGAD * Réflexion collective sur les défis rencontrés par les membres du CCGAD * Présentation de l’élaboration de la Stratégie de résilience agricole et alimentaire métropolitaine Le nombre de participant·e·s est limité à **60 personnes** : l’inscription est donc obligatoire, avant le 29 septembre 2021 à 14h. Vous pouvez vous inscrire via le lien situé sous “contact” ci-dessous. Selon le nombre de personnes inscrites, nous nous réservons le droit de limiter le nombre de participations par structure. Le lieu de la rencontre vous sera communiqué après inscription, au plus tard le 1er octobre. Pour toute information, vous pouvez nous contacter à l’adresse : [[ccgad@bordeaux-metropole.fr](mailto:ccgad@bordeaux-metropole.fr)](mailto:ccgad@bordeaux-metropole.fr)

Sur inscription

