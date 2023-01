RENCONTRE D’ORCHESTRES Marolles-les-Braults Marolles-les-Braults Marolles-les-Braults Catégories d’Évènement: Marolles-les-Braults

Sarthe Marolles-les-Braults L’École de Musique et Danse Maine Saosnois organise une rencontre des orchestres de l’EMD Maine Saosnois, de La Ferté-Bernard pour le plus grand plaisir des mélomanes !

Concert gratuit et ouvert à tous

Renseignements au 02 85 29 19 38 +33 2 85 29 19 38

