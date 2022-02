Rencontre-discussion avec des voyageurs pipriatains Pipriac Pipriac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pipriac

Rencontre-discussion avec des voyageurs pipriatains Pipriac, 19 mars 2022, Pipriac. Rencontre-discussion avec des voyageurs pipriatains Pipriac

2022-03-19 16:00:00 – 2022-03-19

Pipriac Ille-et-Vilaine Pierre et Séverine ont voyagé avec leurs enfants en Asie ; Jean Baptiste et Laura ont parcouru le monde pendant trois ans avec leurs vélos, partageant leurs aventures sur leur blog « La route de la joie ». Pierre et Séverine ont voyagé avec leurs enfants en Asie ; Jean Baptiste et Laura ont parcouru le monde pendant trois ans avec leurs vélos, partageant leurs aventures sur leur blog « La route de la joie ». Pipriac

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pipriac Autres Lieu Pipriac Adresse Ville Pipriac lieuville Pipriac Departement Ille-et-Vilaine

Pipriac Pipriac Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pipriac/

Rencontre-discussion avec des voyageurs pipriatains Pipriac 2022-03-19 was last modified: by Rencontre-discussion avec des voyageurs pipriatains Pipriac Pipriac 19 mars 2022 ille-et-vilaine Pipriac

Pipriac Ille-et-Vilaine