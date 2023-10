Rencontre « Dimensions historiques du handicap » Le Comptoir Paris, 17 octobre 2023, Paris.

Le mardi 17 octobre 2023

de 17h30 à 19h30

.Public adultes. gratuit

Découvrez la nouvelle conversation « Dans l’intimité de la recherche » autour de « Dimensions historiques du handicap ».

Le Comptoir dispose d’un fonds éditorial de plus en plus

conséquent consacré aux questions du handicap et aux enjeux sociaux de

son inclusion dans les sociétés. L’arrivée de la revue Alter,European Journal of Disability Research

désormais éditée par les Éditions de l’EHESS, a décidé du lancement

d’une programmation commune sur ces questions à traiter en miroir.

La première rencontre se tiendra avec le séminaire « Construire une

histoire du handicap et de la surdité à travers les siècles » et

le « Programme Handicap et Sociétés » de l’EHESS. Elle abordera sous la

forme d’une conversation certaines dimensions des handicaps au Moyen

Âge.

Intervenant.e.s

Ninon Dubourg (chargée de recherche du

F.R.S.-FNRS, Université de Liège), « Empreintes matérielles de la cécité

et de la mutité à l’époque médiévale ». Les nouvelles de

l’archéologie, n°165, Archéologies du handicap, 2021.

Discutant :

Gildas Brégain, historien, chargé de recherche au CNRS, Laboratoire Arènes et co-rédacteur en chef de la revue ALTER

La revue Archéologie du handicap

L’archéologie du handicap est une thématique novatrice et peu

abordée, corollaire discret de la paléopathologie. Pourtant cette

recherche embryonnaire, en France comme dans le monde, documente un

champ entier de la lecture des comportements humains face à la

vulnérabilité. L’accumulation des données archéologiques et

anthropologiques permet désormais de dépasser la seule recension

anecdotique de cas. Si nombre de pathologies invalidantes restent peu

accessibles à la lecture archéo-anthropologique (handicaps cognitifs,

sensoriels…), les soins aux patients, les interventions chirurgicales et

l’invention d’appareillages compensatoires ingénieux sont autant

d’indices tangibles d’une prise en charge de proximité, humaine et

technique que viennent compléter les études archivistiques et

l’iconographie.

Le revue Les nouvelles de l’archéologie, n°165, Archéologies du handicap, 2021 est en vente au Comptoir et consultable sur Openedition Journals.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Éditions MSH Dimensions historiques du handicap