Rencontre / Dialogues Afriques #8 Cité internationale des arts, 25 mars 2021-25 mars 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 25 mars 2021

de 18h à 20h

gratuit

Le huitième rendez-vous du cycle Dialogues Afriques invite à se concentrer sur la manière dont le politique est performé dans le carnaval de Trinidad et Tobago, Caraïbes, et dans certaines de ses performances artistiques.

Rencontre / Dialogues Afriques #8

Performance à l’intersection entre art et carnaval (Mas’), à Trinidad et Tobago (WI)



Le huitième rendez-vous du cycle Dialogues Afriques invite à se concentrer sur la manière dont le politique est performé dans le carnaval de Trinidad et Tobago, Caraïbes, et dans certaines de ses performances artistiques.

Dans un premier temps, l’intervenante Maica Gugolati reviendra sur une déclaration faite par les participants du carnaval autour de la forme performative la plus contemporaine du rituel séculaire Pretty Mas ; une forme devenue matrice esthétique que l’on retrouve dans la plupart des carnavals diasporiques du monde entier et à laquelle participent principalement des femmes.

Dans un deuxième temps, elle partagera les discussions qu’elle a eues avec l’artiste Marlon Griffith (Trinidad-Japon) qui utilise la Mas (un aspect du carnaval) comme discours et pratique d’art contemporain.

À travers le matériel photographique et vidéo de Maica Gugolati et de l’artiste, cette présentation montrera les intersections et dissonances du politique performé pendant la Mas en tant que pratique vernaculaire et artistique.

Maica Gugolati

Maica Gugolati est chercheure en anthropologie, affiliée à l’Institut des Mondes Africains (IMAf) EHESS. Elle est spécialisée en anthropologie de la performance et anthropologie visuelle. Pour sa thèse doctorale elle a étudié les effets de la visualité dans la performance contemporaine du carnaval de Trinidad et Tobago. Ses recherches se focalisent sur les Caraïbes et ses diasporas. Avec une bourse de l’Independent Social Research Foundation (ISRF), elle étudie la numérisation du carnaval de Notting Hill, Londres (2021).

Elle est coéditrice et co-administratrice du blog de recherche Decolonial Dialogues et coéditrice du journal scientifique International Carnival Studies.

Maica Gugolati est aussi photographe et artiste. Ses travaux ont été exposés à Brighton et Édimbourg, Royaume Uni.

Elle travaille également comme commissaire indépendante en art contemporain. Ses projets sont visibles en ligne chez ArtCuratorGrid et AllegraLab Virtual Museum.

Le cycle Dialogues Afriques est proposé par l’école des Hautes Etudes en Sciences Sociales et la Cité internationale des arts, et porté par Dominique Malaquais (CR, CNRS-IMAF), Julie Peghini (MCF, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis-CEMTI), Christine Douxami (MCF HDR, Université de Franche-Comté-IMAF) et Sarah Fila-Bakabadio (MCF, CY Cergy Paris Université-AGORA).

Jeudi 25 mars 2021, 18h00

Événement en ligne (Zoom)

bit.ly/dialoguesafriques-8Mot, mot de passe : 12345&

Animations -> Conférence / Débat

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville Paris 75004

7 : Pont Marie (143m) 1 : Saint-Paul (344m)



Contact :Cité internationale des arts 0142787172 contact@citedesartsparis.fr http://www.citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis http://www.twitter.com/citedesarts

Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-03-25T18:00:00+01:00_2021-03-25T20:00:00+01:00

Maica Gugolati et Alex Smailers