Rencontre dessinée avec Blanche Sabbah Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris, 8 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 08 mars 2022

de 20h00 à 21h00

gratuit

Pour la journée internationale des droits des femmes, le musée invite l’autrice de BD Blanche Sabbah à explorer les collections par prisme du féminisme et du dessin. L’occasion de parler des femmes connues et méconnues qui ont fait et font l’histoire de la Ville!

Autrice de BD et activiste féministe, Blanche Sabbah est d’abord connue par le grand public grâce son compte Instagram La Nuit Remue Paris qui compte plus de 70.000 abonnés.

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le musée Carnavalet invite cette jeune Parisienne passionnée pour une soirée d’échanges et de dessins. Blanche Sabbah explorera les collections du musée Carnavalet-Histoire de Paris et, par ses dessins, nous parlera des femmes connues et méconnues qui ont fait et font l’histoire de la ville… Sport, journalisme, art, engagement féministe, son regard actuel et percutant nous accompagnera lors d’une discussion qui portera sur les Parisiennes d’hier et d’aujourd’hui.

Rencontre animée par Sonia Déchamps, journaliste, co-directrice artistique du Festival International de bande dessinée d’Angoulême.

Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris 14 rue payenne Paris 75003

Contact :

BD;Conférence

Date complète :

2022-03-08T20:00:00+01:00_2022-03-08T21:00:00+01:00

Blanche Sabbah