Rencontre Désirée et Alain Frappier Tarnos, 21 mai 2022, Tarnos.

Rencontre Désirée et Alain Frappier Médiathèque “Les Temps Modernes” 1 rue du Fils Tarnos

2022-05-21 17:00:00 – 2022-05-21 18:30:00 Médiathèque “Les Temps Modernes” 1 rue du Fils

Tarnos Landes Tarnos

EUR Au fil de leurs 5 collaborations, le couple d’auteurs prend des positions fortes autour de sujets sensibles et apporte sa pierre à l’édifice du travail de mémoire et d’information. Ils présenteront leurs deux derniers romans graphiques Le temps des humbles et Là où se termine la terre, une histoire politique et sociale du Chili, de 1948 à 1973, à travers trois personnages plein d’humanité, d’engagement et d’espoir.

En partenariat avec le réseau des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces par la librairie Le Vent Délire de Capbreton.

Modération assurée par Manon Merle, directrice de la médiathèque.

Rendez-vous à 17h. Entrée libre. Public adulte.

Au fil de leurs 5 collaborations, le couple d’auteurs prend des positions fortes autour de sujets sensibles et apporte sa pierre à l’édifice du travail de mémoire et d’information. Ils présenteront leurs deux derniers romans graphiques Le temps des humbles et Là où se termine la terre, une histoire politique et sociale du Chili, de 1948 à 1973, à travers trois personnages plein d’humanité, d’engagement et d’espoir.

En partenariat avec le réseau des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces par la librairie Le Vent Délire de Capbreton.

Modération assurée par Manon Merle, directrice de la médiathèque.

Rendez-vous à 17h. Entrée libre. Public adulte.

+33 5 59 64 34 43

Au fil de leurs 5 collaborations, le couple d’auteurs prend des positions fortes autour de sujets sensibles et apporte sa pierre à l’édifice du travail de mémoire et d’information. Ils présenteront leurs deux derniers romans graphiques Le temps des humbles et Là où se termine la terre, une histoire politique et sociale du Chili, de 1948 à 1973, à travers trois personnages plein d’humanité, d’engagement et d’espoir.

En partenariat avec le réseau des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces par la librairie Le Vent Délire de Capbreton.

Modération assurée par Manon Merle, directrice de la médiathèque.

Rendez-vous à 17h. Entrée libre. Public adulte.

Mairie Tarnos

Médiathèque “Les Temps Modernes” 1 rue du Fils Tarnos

dernière mise à jour : 2022-04-20 par