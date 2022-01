RENCONTRE D’ESCALADE CAROUSIENNE Olargues Olargues Catégories d’évènement: Hérault

2022-02-13 08:00:00 08:00:00 – 2022-02-13 18:00:00 18:00:00

Olargues Hérault Olargues EUR 8 Rencontre d’escalade ouverte aux jeunes licenciés FFME qui auront de 6 à 15 ans en 2022, soit les catégories U8 à U16. Les créneaux horaires des différentes catégories restent à définir en fonction du nombre d’inscriptions.

Arrêt des inscriptions à 150 participants ou le lundi 7 février 2022 à 23h59. Rencontre d’escalade CAROUSIENNE sur le mur d’escalade de la halle de sports d’Olargues. Venez tester notre mur construit en 2019 !

Rencontre d'escalade ouverte aux jeunes licenciés FFME qui auront de 6 à 15 ans en 2022, soit les catégories U8 à U16. Les créneaux horaires des différentes catégories restent à définir en fonction du nombre d'inscriptions.

Arrêt des inscriptions à 150 participants ou le lundi 7 février 2022 à 23h59.

