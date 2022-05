Rencontre des Voiles de l’Energie et de l’Environnement Marseille 7e Arrondissement, 20 mai 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Rencontre des Voiles de l’Energie et de l’Environnement Pavillon flottant La Nautique 20 quai de Rive neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-05-20 14:00:00 – 2022-05-20 17:00:00 Pavillon flottant La Nautique 20 quai de Rive neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

5 5 Pour cette édition 2022 des Rencontres des Voiles de l’Énergie et de l’Environnement, l’association V2E propose les ateliers de la Fresque du Climat et de la Fresque Océane.

Un après-midi avec cinq coéquipier.e.s, un animateur(trice) 42 cartes et 3 heures pour sauver le monde ! Nous vous attendons nombreux.ses autour de ces ateliers afin d’échanger et débattre ensemble d’un avenir plus durable pour le monde de la régate et de la plaisance au regard des enjeux océaniques et climatiques.



Attention, l’événement se fait sur inscription ! Une participation de 5€ est demandée, pour couvrir les frais de location de la salle.

Venez découvrir, comprendre, débattre, partager lors de ces ateliers ludiques, créatifs et collaboratifs, pour mieux appréhender ensemble les causes et conséquences du dérèglement climatique sur notre Terre et les enjeux pour la protection des océans.

