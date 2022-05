Rencontre – “Des vivants”

Rencontre – “Des vivants”, 4 juin 2022, . Rencontre – “Des vivants”

2022-06-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-04 Rencontre autour de la bande dessinée Des vivants de Raphaël Meltz, Louise Moaty & Simon Roussin, prix spécial du jury du Festival d’Angoulême 2022.et qui reprend l’action d’Yvonne Oddon pendant la seconde guerre mondiale. dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville