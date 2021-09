Rencontre des Trésors de la médiathèque – Emgav teñzorioù ar mediaoueg Plouguerneau, 8 septembre 2021, Plouguerneau.

Rencontre des Trésors de la médiathèque – Emgav teñzorioù ar mediaoueg 2021-09-08 10:00:00 – 2021-09-08 Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 rue du Colombier

Plouguerneau Finistère

Vous êtes invités à venir échanger autour de vos coups de cœur CD, DVD et livres. Cette rencontre a lieu tous les deux mois et permet de se conseiller des documents en toute simplicité.

Même si vous ne pouvez pas assister à ces rencontres, vous pouvez nous donner vos coups de cœur disponibles à l’accueil de la médiathèque et ainsi conseiller vous aussi les autres abonnés.

Vous êtes invités à venir échanger autour de vos coups de cœur CD, DVD et livres. Cette rencontre a lieu tous les deux mois et permet de se conseiller des documents en toute simplicité.

Même si vous ne pouvez pas assister à ces rencontres, vous pouvez nous donner vos coups de cœur disponibles à l’accueil de la médiathèque et ainsi conseiller vous aussi les autres abonnés.

dernière mise à jour : 2021-09-04 par