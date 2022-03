Rencontre des professionnels de la fonction publique Centre Social,5 rue Georges Millandy – Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Centre Social, 5 rue Georges Millandy – Meudon-la-Forêt, le samedi 2 avril à 15:00

Venez rencontrer et échanger avec des infirmiers, militaires, instituteurs et agents territoriaux qui seront là pour se présenter et répondre à toutes vos questions de façon individualisée.

Entrée libre, sur inscription

Envie de découvrir un métier ou un secteur ? Besoin d’une information précise ou d’un témoignage ? Centre Social,5 rue Georges Millandy – Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T17:00:00

