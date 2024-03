Rencontre des producteurs et créateurs locaux Lailly-en-Val, samedi 25 mai 2024.

Première rencontre des producteurs et créateurs.

La commune de Lailly-en-Val organise sa première journée Rencontre des producteurs et créateurs locaux . Vous êtes sensibles à la fabrication et production artisanale et locale ? Réservez dès à présent le samedi 25 mai pour venir à la rencontre des acteurs locaux et les soutenir !

Vous êtes artisans, créateurs ou producteurs ? N’hésitez pas à vous inscrire en mairie et réserver votre emplacement !

Petite restauration sur place et paniers garnis à gagner. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:30:00

fin : 2024-05-25 20:00:00

Salle de la Lisotte

Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire accueil@laillyenval.fr

L’événement Rencontre des producteurs et créateurs locaux Lailly-en-Val a été mis à jour le 2024-03-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE