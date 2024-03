Rencontre des producteurs et créateurs locaux Lailly-en-Val Lailly-en-val, samedi 25 mai 2024.

Rencontre des producteurs et créateurs locaux Première rencontre des producteurs et créateurs. Samedi 25 mai, 10h30 Lailly-en-Val

Début : 2024-05-25T10:30:00+02:00 – 2024-05-25T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:30:00+02:00 – 2024-05-25T20:00:00+02:00

La commune de Lailly-en-Val organise sa première journée « Rencontre des producteurs et créateurs locaux ». Vous êtes sensibles à la fabrication et production artisanale et locale ? Réservez dès à présent le samedi 25 mai pour venir à la rencontre des acteurs locaux et les soutenir !

Vous êtes artisans, créateurs ou producteurs ? N’hésitez pas à vous inscrire en mairie et réserver votre emplacement !

Petite restauration sur place et paniers garnis à gagner.

Lailly-en-Val Rue du Bourg, Terrain de pétanque, Lailly-en-val Lailly-en-val [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 46 92 35 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@laillyenval.fr »}]

