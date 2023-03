Rencontre des métiers d’art au Manoir de Genas Devant et dans le manoir Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Rencontre des métiers d’art au Manoir de Genas Devant et dans le manoir, 1 avril 2023, Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence. Rencontre des métiers d’art au Manoir de Genas 181 route de Genas Devant et dans le manoir Bourg-lès-Valence Drôme Devant et dans le manoir 181 route de Genas

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-01 18:00:00

Devant et dans le manoir 181 route de Genas

Bourg-lès-Valence

Drôme Bourg-lès-Valence Tout au long du week-end, venez découvrir des métiers d’art au sein d’un patrimoine exceptionnel datant de la fin du XIVè siècle le Manoir de Genas. Au programme : expositions, ateliers et conférences. contact@cecinat.fr +33 6 22 14 18 12 Devant et dans le manoir 181 route de Genas Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Bourg-lès-Valence Drôme Devant et dans le manoir 181 route de Genas Ville Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Departement Drôme Lieu Ville Devant et dans le manoir 181 route de Genas Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence bourg-les-valence/

Rencontre des métiers d’art au Manoir de Genas Devant et dans le manoir 2023-04-01 was last modified: by Rencontre des métiers d’art au Manoir de Genas Devant et dans le manoir Bourg-lès-Valence 1 avril 2023 181 route de Genas Devant et dans le manoir Bourg-lès-Valence Drôme Bourg-lès-Valence Devant et dans le manoir Bourg-lès-Valence Drôme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme