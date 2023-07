Rencontre : « Des hommes, Des femmes, Nos libertés » Une histoire des droits fondamentaux expliquée par leur lutte Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le samedi 14 octobre 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Rencontre de l’autrice Nathalie Wolff et des illustrateur.rice.s Elsa Oriol et Pancho autour de leur livre » Des hommes, des femmes, nos libertés » édité en 2022 par les éditions Dalloz.

« La libre communication des

pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. » « Nul

ne peut être condamné à la peine de mort. » « La création artistique est libre.

»

Combien de morts ? Combien

d’années d’emprisonnement, ou d’exil, de menaces pour ces libertés qui sont

aujourd’hui les nôtres ?

De Rosa Parks à Voltaire, de

Salman Rushdie à Maria Montessori, de Henry David Thoreau à Michel Serres, les

auteurs Laura El Makki et Nathalie Wolff retracent pour le grand public,

l’histoire de ces grandes figures, créatrices de nos droits présents.

Nos

libertés fondamentales*, un bien commun

Pour chacune d’elles, les

auteurs recontextualisent les époques d’où émergent ces nouvelles idées.

Puis

en mettant en exergue des exemples tirés de l’actualité la plus récente, elles

montrent avec force combien ces libertés s’inscrivent au cœur de la vie

quotidienne des français. C’est aussi, naturellement, une manière de souligner

combien la vigilance devient impérieuse pour les préserver.

Laura

El Makki est

écrivaine, journaliste et productrice de radio pour des émissions ayant trait à

la littérature. Elle enseigne également à Science Po l’écriture biographique.

Nathalie

Wolff est maître de conférences en droit public aux universités de

Versailles – Saint-Quentin-en -Yvelines, Panthéon-Assas et à l’Ecole

Polytechnique.

Elsa Oriol est illustratrice, peintre, dessinatrice. Elle

est l’auteur de plusieurs albums en littérature jeunesse. Pancho est

caricaturiste et dessinateur de presse (Le Canard enchaîné, Le Monde,

etc.)

Avec Des hommes Des femmes Nos libertés, les éditions Dalloz proposent un ouvrage à destination d’un large public qui va bien au-delà des professionnels du droit. Le recours aux nombreuses illustrations permet de redécouvrir les visages qui ont fait notre histoire et d’incarner ces lois. Pour que le droit reste une matière vivante et que l’état de droit et l’exercice des libertés se poursuivent.

Ce beau livre est préfacé par Dominique Simonnot, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté depuis 2020.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Dalloz des-hommes-des-femmes-nos-libertes