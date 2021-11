Chanos-Curson Foyer familial Jean Sauvajeon Chanos-Curson, Drôme RENCONTRE DES HABITANTS Foyer familial Jean Sauvajeon Chanos-Curson Catégories d’évènement: Chanos-Curson

Drôme

RENCONTRE DES HABITANTS Foyer familial Jean Sauvajeon, 9 décembre 2021, Chanos-Curson. RENCONTRE DES HABITANTS

Foyer familial Jean Sauvajeon, le jeudi 9 décembre à 18:00

Les Familles Rurales organisent un temps de rencontre des partenaires de l’association, les habitants, les élus, les associations… Ce temps de rencontre s’inscrit dans notre travail pour consolider et développer notre projet d’animation de la vie locale, de même que l’enquête en ligne [https://framaforms.org/aujourdhui-et-demain-penser-ensemble-lanimation-de-la-vie-locale-1634647378](https://framaforms.org/aujourdhui-et-demain-penser-ensemble-lanimation-de-la-vie-locale-1634647378) Cette rencontre sera l’occasion de recueillir vos attentes et de partager vos retours sur ce qui permet d’agir ensemble pour tous les âges et tous les publics, pour le bien-être de chaque habitant. Elle sera animée par Monsieur Simon Martin qui nous accompagne dans notre réflexion à travers un Dispositif Local d’Accompagnement co-financé par l’Europe, l’Etat, le Département, la Région, la CAF et la Banque des territoires. Au plaisir de vous retrouver le 9 décembre pour partager cette réflexion, ainsi que des moments conviviaux : un apéritif de clôture sera offert. Inscription à la rencontre par mail [cloisirs.chanos@orange.fr](mailto:cloisirs.chanos@orange.fr) ou par téléphone 09 71 45 40 58

entrée libre

Exprimez vous pour contribuer au projet d’animation locale ! Foyer familial Jean Sauvajeon Chanos-Curson Chanos-Curson Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T18:00:00 2021-12-09T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chanos-Curson, Drôme Autres Lieu Foyer familial Jean Sauvajeon Adresse Chanos-Curson Ville Chanos-Curson lieuville Foyer familial Jean Sauvajeon Chanos-Curson