Faculté de droit et de science politique – Salle 209, le jeudi 20 janvier 2022 à 16:00

### Organisateurs : [Pauline Cathelain](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/pauline-cathelain), [Frédéric Pitron](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/frederic-pitron) et [Manon Laumelais](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/manon-laumelais), représentants des doctorants de l’IODE ### Présentation Cet événement a pour objectif de partager entre nous l’avancement de nos travaux, les difficultés rencontrées, et d’essayer ensemble de porter un nouveau regard sur vos recherches. Nous pensons que nous pouvons tous, à partir de notre propre expérience et indépendamment de notre spécialité, nous entraider dans les difficultés rencontrées lors de la thèse, qu’il s’agisse d’un problème de plan, d’articulation, de méthode, de démonstration spécifique, de méthodologie de recherche, ou encore d’outils. Nous pouvons également nous apporter un regard enrichissant sur nos travaux en croisant les différentes spécialités de chacun. Pour ce faire, nous invitons ceux qui le souhaitent à venir effectuer une courte présentation de leur sujet de thèse, de l’état d’avancement de leurs travaux et des difficultés rencontrées ou des points à aborder (10 minutes maximum). Cette présentation sera suivie d’un échange bienveillant et sans jugement d’une vingtaine de minutes, auquel pourront participer tous les doctorants présents. Cette présentation ne nécessite normalement aucune préparation particulière de votre part, le but n’étant pas d’ajouter une charge de travail supplémentaire à nos emplois du temps déjà bien remplis. Par ailleurs, nous vous invitons tous à venir participer aux échanges qui, même si vous ne souhaitez pas présenter vos travaux, pourront être profitables pour votre propre recherche. Cette première « Rencontre des doctorants de l’IODE » sera ouverte à tous les membres du laboratoire, et notamment aux enseignants-chercheurs de l’IODE. Leur participation à cet échange informel permettra d’enrichir nos discussions par leur expérience et leur expertise. Elle permettra également aux doctorants qui le souhaitent de préparer les auditions pour les postes d’ATER. ### Inscription Les doctorants qui souhaitent présenter leurs travaux sont invités à s’inscrire sur le Doodle suivant (4-5 doctorants par « Rencontre ») : [https://doodle.com/poll/qfu7tt5bfheqh5v8?utm_source=poll&utm_medium=link](https://doodle.com/poll/qfu7tt5bfheqh5v8?utm_source=poll&utm_medium=link). La première « Rencontre des doctorants de l’IODE » aura lieu le jeudi 20 janvier 2022 à 16 heures en salle 209. Faculté de droit et de science politique – Salle 209 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

2022-01-20T16:00:00 2022-01-20T20:00:00

