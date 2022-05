RENCONTRE DES CHORALES DES COLLEGES Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

RENCONTRE DES CHORALES DES COLLEGES Saint-Mihiel, 20 mai 2022, Saint-Mihiel. RENCONTRE DES CHORALES DES COLLEGES rue des Chanoines Collégiale Saint-Etienne Saint-Mihiel

2022-05-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-20 rue des Chanoines Collégiale Saint-Etienne

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Concert des chorales du collège des Avrils à Saint-Mihiel et de la cité scolaire Poincaré de Bar-le-Duc. 20h30 à l’église Saint-Etienne, entrée libre. communication.mairie@saintmihiel.fr +33 3 29 89 15 11 rue des Chanoines Collégiale Saint-Etienne Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse rue des Chanoines Collégiale Saint-Etienne Ville Saint-Mihiel lieuville rue des Chanoines Collégiale Saint-Etienne Saint-Mihiel Departement Meuse

Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/

RENCONTRE DES CHORALES DES COLLEGES Saint-Mihiel 2022-05-20 was last modified: by RENCONTRE DES CHORALES DES COLLEGES Saint-Mihiel Saint-Mihiel 20 mai 2022 Meuse Saint-Mihiel

Saint-Mihiel Meuse