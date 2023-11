Rencontre « Des bourgeois des champs » Le Comptoir Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 14 décembre 2023

de 18h00 à 19h30

.Public adultes. gratuit

La conversation « Dans l’intimité de la recherche » abordera un sujet qui intéresse autant l’historien que le touriste aux volontés de dépaysement culturel, en compagnie de l’historien Olivier Borgeaud, auteur du livre « La bourgeoisie rurale dans le vignoble du Jura au XIXe siècle » (Presses universitaires de Franche-Comté), et de Valérie Abrial journaliste à La Tribune.

Elle aura pour cadre un village agricole et viticole du Jura au

XIXe siècle, Arlay, et trois familles qui y sont ancrées depuis des

siècles, identifiables tour à tour comme propriétaire terrien vivant de

ses rentes, bourgeois foncier que des professions libérales

accompagnent, et, sous le règne de Napoléon III, de bourgeois parvenu

par leur office notarial.

Cette bourgeoisie est pétrie de tradition, peu aventureuse et

n’apprécie que la permanence et la fidélité au passé. À travers la

correspondance à laquelle elle consacre plusieurs heures par jour,

l’auteur retrace ses sujets d’occupation et de préoccupations que sont

majoritairement la nature, la culture de la terre et de la vigne et ses

relations avec ses proches, famille ou amis. L’examen de cinq

fonds d’archives privées complétées d’archives départementales et

communales, offre à notre connaissance la mentalité et la matérialité

d’une bourgeoise en sabots.

Les intervenant.e.s

Valérie Abrial est journaliste, rédactrice la rubrique culture et lifestyle à La Tribune

Olivier Borgeaud est auteur du livre La bourgeoisie rurale dans le vignoble du Jura au XIXe siècle

(Presses universitaires de Franche-Comté). Après des études à l’ESSEC

et à la Bocconi, il se consacre à une carrière culturelle européenne : à

Berlin, puis à Londres comme attaché culturel, à Turin pour une

fondation d’art contemporain, à Paris pour un lieu de création art et

science. Il est docteur en histoire.

Le livre

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/des-bourgeois-des-champs https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-des-bourgeois-des-champs-763319237387?aff=oddtdtcreator

Presses universitaires de Franche-Comté Des bourgeois des champs