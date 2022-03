Rencontre des bibliothèques d’art et d’archéologie INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris Catégorie d’évènement: Paris

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le jeudi 19 mai à 09:30

Ce rendez-vous annuel offre l’occasion de réunir les professionnels des bibliothèques spécialisées en histoire de l’art, archéologie et patrimoine venus de toute la France. L’objectif de ces rencontres est de proposer un éclairage sur les enjeux actuels auxquels sont confrontées les bibliothèques et de créer des moments privilégiés de discussions et de débats entre professionnels. Après avoir mené une réflexion sur les enjeux du signalement et de la valorisation des collections, l’édition 2022 de la rencontre des bibliothèques d’art et d’histoire de l’art sera l’occasion de nous interroger sur les relations que nos bibliothèques spécialisées nouent avec leurs publics. Comment mieux appréhender nos publics et leurs besoins afin de proposer des services adaptés ? Comment former les publics afin de mieux utiliser les ressources documentaires existantes ? Comment valoriser nos collections pour fidéliser et attirer de nouveaux publics ? **Comité scientifique** Anne Cardinael (INHA), Valérie Chanut-Humbert (C2RMF – Réseau des bibliothèques des musées nationaux [RBMN]), Anne-Laure Charrier-Ranoux (Médiathèque musicale de Paris – Réseau des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris), Sophie Derrot (INHA), Catherine Granger (bibliothèque Forney), Marie Ferrini (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Claire-Chantal Fouquet (École nationale supérieure d’architecture de Bretagne – Réseau ArchiRès), Cécile Kerjan (École européenne supérieure d’art de Bretagne – Bibliothèques d’écoles d’art en réseau), Céline Latil (MAC VAL), Stéphanie Rivoire (musée des Arts décoratifs) Journée d’études INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T09:30:00 2022-05-19T17:00:00

Lieu INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein Adresse 2 rue Vivienne Ville Paris

INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

