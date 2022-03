Rencontre des beaux-arts et métiers d’art Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

La ville de Cherbourg-en-Cotentin ouvre le musée Thomas Henry aux artisans d'art de la Manche pour une exposition inédite. Les 1, 2, 3 avril, le musée sera gratuit et la visite se terminera par la présence de 24 artisans d'art qui présenteront sur leur stand et lors de mini conférence, leur savoir-faire, techniques, outils,.. (temps dédié aux scolaires le 1er avril). Une exposition photos grand format, sera installée sur la place du théâtre et rue des Halles, qui présentera leur travail, leurs gestes et ambiance d'ateliers. Ce reportage photos sera visible du 5 au 29 mars, puis sera démonté et réinstallé au musée Thomas Henry pour servir de toile de fond à chacun des artisans, dont le savoir-faire est mis en lumière. Vous y rencontrerez des artisans d'art du département qui vous feront partager leur passion : luthier, potier, faïencier, ébéniste, verrier au chalumeau, restaurateur de piano, fondeur, vannier, fabricant de parapluies, graveur sur métal, lunetier, abajouriste, vitrail fusing, ferronnerie d'art, modiste, menuiserie ancienne, ennoblisseur textile, maroquinerie, tapissier d'ameublement, reliure d'art, taille de pierre marbrier…

