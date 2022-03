Rencontre des Auteurs Francophones & les auteurs du Monde Plateforme littéraire New York Catégorie d’évènement: New York

Rencontre des Auteurs Francophones est une plateforme et un réseau littéraire international basé aux États-Unis. Il réunit 250 auteurs de 31 pays et offre des activités quotidiennes. Pour célebrer la semaine de la Francophonie, l’émission habituelle devient quotidienne avec deux capsules par jour consacrées à un(e) auteur(e) qui écrit en français à l’étranger. Rendez-vous virtuels en direct sur facebook puis montés en émissions spéciales sur la chaine YouTube Rencontre des Auteurs Francophones

gratuit et en ligne

Pour célebrer la semaine de la Francophonie, série de 10 interviews avec des auteur(e) qui écrivent en français à l’étranger. En direct puis différé sur la chaîne Rencontre des Auteurs Francophones Plateforme littéraire New York New York

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T19:00:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T19:00:00

Catégorie d'évènement: New York
Lieu Plateforme littéraire
Adresse New York
Ville New York

