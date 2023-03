Le temps de l’écriture / rencontre des auteurs francophones Rencontre des Auteurs Francophones Catégorie d’Évènement: Monroe County

Le temps de l’écriture / rencontre des auteurs francophones Rencontre des Auteurs Francophones, 26 mars 2023, . Le temps de l’écriture / rencontre des auteurs francophones Dimanche 26 mars, 09h00 Rencontre des Auteurs Francophones Visionnage gratuit Pour la troisième année consécutive, le réseau international Rencontre des Auteurs Francophones célèbre la Semaine de la langue française et de la Francophonie.

Cette année, les auteurs du réseau vont surfer sur la thématique du temps en réflechissant sur le temps de l’écriture : écrire à quel moment, depuis quand, sur quel temps, à quelle époque, avec quel décalage horaire et pour qui dans le monde…

5 auteurs du réseau se sont réunis à Paris pour réflechir avec Sandrine Mehrez Kukurudz, fondatrice de la plateforme née en 2020 à New York, présente aujourd’hui sur 4 continents.

Sous forme de mini entretien individuel de 10 minutes.

