RENCONTRE DEREGLEMENT CLIMATIQUE – EVOLUTION ET IMPACTS

RENCONTRE DEREGLEMENT CLIMATIQUE – EVOLUTION ET IMPACTS, 14 septembre 2022, . RENCONTRE DEREGLEMENT CLIMATIQUE – EVOLUTION ET IMPACTS

2022-09-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-14 Causerie avec un garde-forestier de l’ONF Jean-Michel Hellé + balade sur le terrain pour passer de la théorie à la pratique.

Mercredi 14 septembre à 14h

Tout public, gratuit sur inscription 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville