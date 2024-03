Rencontre : Dépasser nos préjugés au Mémorial de la Shoah de Drancy Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

À l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+.

Racisme, antisémitisme, homophobie, islamophobie, validisme, grossophobie… la liste est longue et les conventions nationales et internationales parfois en décalage avec certains ressentis et faits sociaux. Comment agir efficacement contre les discriminations ? Comment se confronter à nos préjugés parfois profondément ancrés ? Nos trois invités écrivent ou s’engagent en faveur d’une plus grande égalité des chances, ils nous feront part de leurs expériences.

En présence de Yacine Djebelnouar, enseignant référent en UPEAA, formateur académique et président de l’association LGBT+ Shams France, Xavier Le Clerc, écrivain, et Isabelle Rome, magistrate, autrice et femme politique française, ancienne ministre déléguée chargée de l’Égalité hommes/ femmes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Animée par Eduardo Castillo, journaliste.

Navette Paris – Drancy pour la double rencontre du dimanche 17 mars :

13h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17h45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700

Contact : +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/depasser-nos-prejuges

De gauche à droite : Xavier Le Clerc ©Francesca Mantovani, Isabelle Rome ©Philippe Matsas, Yacine Djebelnouar