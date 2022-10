RENCONTRE – DEMONSTRATION Béziers, 26 novembre 2022, Béziers.

RENCONTRE – DEMONSTRATION

Médiathèque André Malraux

1 Place du 14 Juillet Béziers Hrault

2022-11-26 – 2022-11-26

Béziers

Hrault

Avant leur spectacle à la salle Zinga Zanga, Béatrice Izar, Laurent Combes et les gymnastes de la compagnie vous invitent à partager leurs expériences et le processus de création féérique d’acrobaties et de voltiges.

Tout public – Entrée libre dans la limite des places disponibles.

mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50

Gym prod

Béziers

