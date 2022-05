Rencontre : déguster l’artothèque Centre international d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière, 14 mai 2022 18:00, Beaumont-du-Lac.

Nuit des musées Rencontre : déguster l’artothèque Centre international d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière Samedi 14 mai, 18h00 Gratuit, sur réservation : 05 55 69 27 27.

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, venez entre

amis, en famille, partager un temps convivial à la

découverte de l’artothèque et de dégustation de vin guidés

par Le Cellier d’Olivier !

Empruntez des œuvres à la maison autour des thématiques de l’exposition du moment, du paysage et de l’architecture.

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, venez entre amis, en famille, partager un temps convivial à la découverte de l’artothèque et de dégustation de vin guidés par Le Cellier d’Olivier. L’emprunt d’oeuvres est gratuit.

Notre espace artothèque est un relais du Frac-artothèque Nouvelle Aquitaine. Non abonné.e.s, Si vous souhaitez emprunter une œuvre,, munissez-vous d’un justificatif de domicile, d’une attestation d’assurance et d’un chèque de caution.

Paysage pensé et façonné par l’homme, l’Île de Vassivière est un territoire de rencontre entre nature et sculpture. Son histoire exceptionnelle confère au site une singularité stimulant l’imaginaire et la créativité. Le Centre international d’Art et du Paysage a été construit en 1991 par les architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre. Lieu de référence pour l’art contemporain en Limousin, trois expositions sont programmées annuellement, prolongées généralement par des projections, des conférences et des débats propices au partage d’expériences. Espace de créativité ouvert à tous, le centre d’art possède une collection de sculptures à “ciel ouvert” unique au monde. Le Bois de sculptures est ainsi composé d’une soixantaine d’œuvres, implantées entre forêt, prairies et bord du lac. Des ateliers et des visites famille vous sont proposés tout au long de l’année, pour découvrir et expérimenter l’art de façon ludique, originale et conviviale !

http://www.ciapiledevassiviere.com

Free, on reservation: 05 55 69 27 27. Saturday 14 May, 18:00

A man-made landscape, Vassivière Island is a land of encounter between nature and sculpture. Its exceptional history gives the site a singularity stimulating imagination and creativity. The International Centre for Art and Landscape was built in 1991 by architects Aldo Rossi and Xavier Fabre. A reference place for contemporary art in Limousin, three exhibitions are scheduled annually, usually extended by screenings, conferences and debates conducive to the sharing of experiences. A creative space open to all, the art centre has a unique collection of “open sky” sculptures in the world. The Bois de sculptures is thus composed of some sixty works, implanted between forest, meadows and lakeside. Workshops and family visits are offered throughout the year, to discover and experience art in a fun, original and friendly way!

Tome prestado de las obras en casa en torno a los temas de la exposición del momento, el paisaje y la arquitectura.

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, venga con amigos, en familia, compartir un tiempo agradable para descubrir la Biblioteca y degustación de vinos guiados por Le Cellier d’Olivier. El préstamo de obras es gratuito.

Nuestro espacio Artoteca es un relé de la Frac-Artoteca Nueva Aquitania. No suscrito.e., Si desea pedir prestado una obra,, lleve un comprobante de domicilio, un certificado de seguro y un cheque de fianza.

Gratis, previa reserva: 05 55 69 27. Sábado 14 mayo, 18:00

Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France 87120 Beaumont-du-Lac Nouvelle-Aquitaine